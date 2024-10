Al via la seconda edizione del premio Biesse “Eccellenze del territorio”

Biesse Associazione Culturale Bene Sociale Presenta giovedì 5 aprile ore 17.30 presso il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi, la seconda edizione del premio Biesse “Eccellenze del Territorio” 2018- Dott. Paolo Toscano Giornalista e Dott Antonio Signorello Già Direttore di Banca Italia protagonisti di questo importante riconoscimento.

Giunge alla seconda edizione il premio Biesse alle personalità che si sono distinte sul territorio calabrese in ambito professionale, culturale e sociale, le personalità ad essere premiate per l’anno 2018 Afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia sono il Dott. Paolo Toscano Giornalista che per molti anni ha lavorato in Gazzetta del Sud ricoprendo anche il ruolo di Capo servizio della redazione reggina distinguendosi per l’attenzione verso i temi del sociale, della comunicazione con uno sguardo particolare verso le problematiche giovanili.

Il Dott Antonio Signorello Già Direttore di Banca Italia per aver aperto l’importante struttura di Banca Italia alla città nella divulgazione della cultura della legalità e delle finanze.

Tantissimi gli ospiti Istituzionali e del mondo dell’associazionismo presenti per questo evento che mira a mettere in risalto le professionalità del nostro territorio.

L’incontro sarà moderato dal Giornalista Ansa Giorgio Neri.