Al via la terza edizione del torneo di calcio ”ASC Piccole Pesti – i colori di Natale” a Reggio Calabria.

L’ASC Reggio Calabria comunica che Domenica 21 Dicembre, a partire dalle ore 08,30, presso il Centro Sportivo “Mirabella” di Vito, si terrà la IIIa edizione del torneo di calcio “ASC Piccole Pesti – I Colori del Natale”. Il torneo, riservato alla Categoria Pulcini (2004/2005), vedrà coinvolte 16 squadre, suddivise in 4 gironi, provenienti da tutta la provincia reggina, e sarà una piacevole occasione per chiudere in bellezza un anno intenso e ricco di successi per il comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria. La manifestazione, inoltre, sarà allietata da una “crespellata”, dalla degustazione di piatti calabresi tipici del periodo natalizio e dall’estrazione di vari premi. Sarà, quindi, una bella giornata di sport, a cui parteciperanno anche membri dell’Amministrazione Comunale, trascorsa all’insegna dei valori che l’ASC si prefigge di portare avanti per i più piccoli ma anche per i più grandi: aggregazione, socializzazione e rispetto per i compagni e gli avversari.

Le squadre che prenderanno parte alla manifestazione sono:

Calcistica Spinella – Campese – Circolo Crucitti – Hinterreggio – Maestrelli – Mediterraneo – Mirabella – Mirabella Black – Pol. Gallina – Pro Bagnara – Pro Ludis – Reggina Amaranto – Reggina Bianchi – Saline – Solano – Valanidi