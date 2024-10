Al via il nuovo tour di Biagio Antonacci. A gennaio due concerti a Reggio Calabria

Debutta questa sera a Firenze il Biagio Antonacci tour 2017/2018, che farà tappa anche a Reggio Calabria, il 16 e il 17 gennaio, per due date organizzate dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese al PalaCalafiore.

Il tour sta registrando record di sold out in tutta Italia, inanellando tutto esaurito già a distanza di settimane dalla prima data. A più di tre anni di distanza dal successo dell’album multiplatino “L’amore comporta”, Antonacci è infatti tornato con “Dediche e manie”, tredici brani inediti dei quali lo stesso cantautore ha seguito la produzione artistica e gli arrangiamenti, in collaborazione con Fabrizio Ferraguzzo, Davide Tagliapietra, Placido Salomone e Stefano De Maio.

Già dalle prime tracce si intuisce il desiderio del cantautore di dare spazio a giovani nomi della scena musicale contemporanea. Il secondo brano infatti, “Mio Fratello”, oltre allo stesso Biagio, vede la partecipazione di Mario Incudine, giovane esponente della musica popolare siciliana che duetta con lui nel dialetto della sua regione, utilizzando la tecnica del cunto.