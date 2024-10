Alessandria-Reggina: tifosi amaranto sempre presenti. Il dato della prevendita

La Reggina si avvia verso la conclusione del suo campionato. I due punti di penalizzazione nulla hanno mosso in termini di classifica, rimasta quasi invariata, con gli amaranto che, dopo la vittoria sull’ex capolista Lecce, intendono proseguire per chiudere conquistando il massimo dei punti in palio rimasti.

Il dato della prevendita

Contro un’Alessandria alla ricerca disperata di punti per agguantare una salvezza diretta fino a qualche settimana addietro insperata, la compagine di mister Stellone sarà accompagnata dalla solita partecipazione di tifosi che anche in trasferta faranno sentire il proprio sostegno. La prevendita si è aperta lo scorso 15 aprile e ad oggi registra 261 biglietti venduti, per un settore ospiti che ne conterrà circa 600. Il prezzo del biglietto è di euro 15,00 con i ridotti riservati agli over 70, donne e under 12. Promo per U19 e U16. La prevendita terminerà domenica 24 aprile,alle ore 19:00.