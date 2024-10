Alessandro Siani torna a Reggio Calabria con “Extra Libertà live tour”

Arriva in Calabria, a marzo 2023, il nuovo tour “Extra Libertà live tour” di Alessandro Siani. In programma tre tappe calabresi: il 14 e 15 marzo, ore 20.30/18 al Teatro Rendano di Cosenza; il 16 marzo, alle ore 21, sul palco del Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 18 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro.

Scritto e diretto da Alessandro Siani. “New edition” Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di covid. La libertà sarà il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani che ritorna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy, che arriva dopo il successo strepitoso del “Felicità tour”.

In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. La libertà di trascorrere una serata senza pensieri!

L’evento è organizzato da GF ENTERTAINEMENT e L’ALTRO TEATRO.

Sono aperte le vendite sul circuito Ticketone e Diyticket.