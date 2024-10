Alex Belli arriva a Reggio Calabria per la Festa della Donna

Giovedì 8 marzo presso il ristorante “La luna ribelle” ospite Alex Belli, attore e modello noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli in “CentoVetrine”, sarà il protagonista per la festa della donna.

La serata avrà inizio alle ore 20.30 con il servizio ristorante, pizzeria e lounge bar su prenotazione, a seguire dopo le 23.00 ben due aree musicali ; balli latini a cura di Passione Latina con Gianfranco & Agata ; mentre al Noya Club Dj Set.

Alex Belli ha debuttato come modello nel 2005, sfilando per Giorgio Armani ed Emporio Armani. È stato poi protagonista d’importanti campagne pubblicitarie per Armani collezioni, Zegna, Boggi, Fabio Inghirami, Cotonella, Dach gym, Oro 24Karati e Parah. La sua carriera di attore inizia invece nel 2007, quando ha interpretato il ruolo di protagonista nel musical “La surprise de l’amour”.

Nel 2009 è entrato a far parte del cast di “CentoVetrine”, in onda su Canale 5, nelle vesti di Jacopo Castelli. Ha inoltre partecipato come ospite in diverse trasmissioni televisive, tra cui “Ballando con le stelle”.

Un appuntamento da non perdere presso la storica Torre Nervi del Lido Comunale di Reggio Calabria.