Elezioni 2020, Tripodi: ‘Falcomatà vincerà. Si affronta la peggiore destra: rappresenta la Lega Nord’

Presentata all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, nel corso della mattinata odierna, la lista “Reggio Coraggiosa” di Articolo Uno, in vista delle Elezioni Comunali.

È intervenuto ai microfoni di CityNow, prima della conferenza stampa di presentazione, il Segretario provinciale Alex Tripodi.

“Presenteremo il simbolo che rappresenta i nostri ideali. Scenderanno in campo candidati che rappresenteranno la sinistra. Falcomatà anche grazie al nostro aiuto continuerà a governare invertendo il trend regionale. Rappresentiamo il ministro Speranza sul territorio, con lui lavoriamo per migliorare la sanità anche nella nostra città.”

“Vogliamo -conclude- rilanciare il tema delle pari opportunità. Siamo certi di affrontare la peggiore destra d’Italia rappresentata dalla Lega Nord. Saremo un messaggio di riscatto per il Mezzogiorno. Vogliamo rappresentare chi non ce la fa, i più deboli e le periferie. Serve un nuovo rapporto con il governo nazionale. Dobbiamo rilanciare un nuovo piano di assunzione. 2 milioni di giovani negli ultimi anni sono andati via. Articolo Uno e Reggio Coraggiosa sono in campo per cambiare gli ideali.”