Calciomercato Reggina: nel mirino un centrocampista con il vizio del gol

In questi giorni si attendono le prime ufficializzazioni

Volendo riprendere una recente dichiarazione del patron Ballarino, “servono 22 titolari“, è facilmente immaginabile e conseguenziale che, essendo solo dodici i calciatori in organico, due dei quali probabilmente destinati a salutare, in questa finestra di calciomercato, saranno almeno altrettanti gli interventi da effettuare tra giocatori esperti e under.

Da giorni si parla di trattativa già chiusa e conclusa positivamente per l’attaccante Ferraro e quindi si attenderebbe solo l’ufficializzazione, si fanno i nomi di Di Grazia, Ryduan Palermo e Sarao, mentre i colleghi di seried24, lanciano il nome di un centrocampista duttile messo nel mirino dalla società. “Si tratta di Riccardo Correnti, centrocampista reduce da una buona annata al Nardò dove ha realizzato 9 gol e 8 assist in 31 apparizioni. Può coprire sia il ruolo di centrocampista che quello di esterno offensivo“.