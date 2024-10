SuperFood – Le proprietà dell’Alga Spirulina, eccellente integratore alimentare naturale

Partiamo dal nome che fa riferimento proprio alla sua forma di spirale. L’alga spirulina è un eccellente integratore naturale ricco di proprietà che favorisce il benessere dell’organismo.

Per comprendere le qualità e le sue proprietà benefiche è sufficiente pensare che la spirulina viene data agli astronauti in missione per via della sua ricchezza in principi nutritivi.

Dal colore verde-azzurro l’alga spirulina è un superfood tanto che nell’ambito di terapie naturali o in fase di prevenzione, si consiglia di assumerla ciclicamente.

Se si prende in modo costante potremmo notare alcuni cambiamenti sul nostro organismo tra cui un sistema immunitario più forte. L’alga spirulina stimola le naturali difese del nostro corpo e per questo c’è chi la assume in periodi particolarmente critici dell’anno (ad esempio in autunno-inverno per evitare il più possibile raffreddore e influenza).

E’ un integratore naturale che dà maggiore energia grazie alle vitamine A, B, C, E e ai sali minerali come ferro, calcio, magnesio e potassio. Molto apprezzata anche dagli sportivi per la sua carica energetica, la sua assunzione giornaliera assicura una maggiore probabilità di raggiungere il fabbisogno proteico necessario all’organismo.

Depura, disintossica, tiene a bada il colesterolo e migliora la pelle. Ma come assumerla?

La spirulina viene venduta sotto forma di polvere o integratore. Esistono poi prodotti alimentari già pronti addizionati con la spirulina ad esempio pasta, birra, piadine, barrette energetiche e altro.

Per il dosaggio è bene sempre chiedere ad un esperto che potrà consigliare un consumo di spirulina che oscilla tra 1 grammo e 5 grammi.

E’ bene infine precisare che la spirulina non comporta particolari effetti collaterali o controindicazioni. Tuttavia, in caso di sovradosaggio possono comparire vomito, nausea, stitichezza o febbre.

L’alga spirulina, che contiene gli otto amminoacidi essenziali (Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Treonina, Triptofano, Valina) è una microalga che vive principalmente nei laghi, soprattutto salati con acque alcaline e calde, delle aree sub-tropicali e possiede molteplici proprietà nutrizionali e terapeutiche.

L’alga spirulina è dunque un Superfood, ovvero un alimento naturale di origine vegetale, ricco di nutrienti e poco lavorato.

Articolo tratto dalla rivista trimestrale di salute e benessere “Vivi bene” della Farmacia ‘Fata Morgana’ di Reggio Calabria.

Per la versione online del 15esimo numero: CLICCA QUI.