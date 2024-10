Alitalia comprata da azienda calabrese? “Datela a noi, possiamo rilanciarla”

Una foto di archivio di aerei dell'Alitalia all' aeroporto milanese di Malpensa. ANSA/ARCHIVIO/DANIEL DAL ZENNARO/DRN

Alitalia in mano ad una azienda calabrese? Non è follia. Da mesi oramai ci si interroga sul futuro della compagnia di bandiera, alle prese con una crisi che sembra irreversibile. Negli ultimi giorni è spuntato il concreto interesse di un’azienda calabrese ‘iGreco’, produttrice di vino e olio.

Imponente la crescita negli ultimi anni di iGreco tanto da superare, considerando anche il fatturato delle tre cliniche sanitarie di proprietà, i 400 milioni di euro di ricavi. Il titolare (e amministratore unico) è Saverio Greco, uno dei sette fratelli di una famiglia molto unita.

Saverio Greco, intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso l’interesse e detto sicuro che si potrebbe trattare di un buon affare: “Alitalia è soltanto amministrata male. Va ristrutturata come stiamo facendo con la Novelli (un gruppo alimentare umbro finito in amministrazione straordinaria, ndr.) che abbiamo acquisito dal curatore fallimentare. Il mercato aereo è in forte crescita e noi riusciremmo a fare utili”.

La iGreco è il primo gruppo della Calabria per numero di posti letto. Il quartier generale è a Cariati, provincia di Cosenza, dove il papà Tommaso nel 1963 costruiva il primo frantoio, da li è partita la crescita dell’impero. L’acquisizione di Alitalia il prossimo passo?