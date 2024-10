Da Reggio Calabria voli Alitalia in offerta per tutta l’Europa

Barcellona, Londra, Madrid, Parigi, New York e tante altre città in Europa e nel mondo. Voli andata e ritorno (con uno scalo) a partire da 100 euro. Scopri di più

Alitalia ha lanciato una nuova offerta con voli scontati per l’Italia e il resto del mondo. ‘Light’ la tariffa che permette di volare a prezzi vantaggiosi, andata e ritorno, per una serie di destinazioni sparse in giro per il mondo.

Anche da Reggio Calabria si potrà usufruire, con scalo a Roma o Milano, dell’offerta e volare a prezzi scontati nel periodo compreso tra settembre e febbraio.

Barcellona a partire da 104 euro, Londra 109 euro, Madrid e Parigi 115 euro, New York 380 euro (tutti voli andata e ritorno) alcune delle offerte presenti sul sito di Alitalia.

CLICCA QUI (personalizzando la ricerca su Reggio Calabria) per scoprire nel dettaglio tutte le offerte.