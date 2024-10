Alitalia dice addio al volo Torino-Reggio Calabria. Ma…

Alitalia cancella il volo Torino-Reggio Calabria. Notizia che era nell’aria, adesso ufficiale. A partire da giugno il volo bisettimanale su Reggio Calabria non sarà più operativo. Per chi aveva prenotato questo tipo di volo, due le soluzioni: il rimborso o farsi «riproteggere» su altri voli. Impossibile quindi dallo Stretto arrivare a Torino con un volo diretto? No, perchè se Alitalia vola via, ne approfitta per crescere Blue Air, la compagnia romena low cost che ha annunciato il nuovo volo bisettimanale Torino – Calabria, operativo a partire dal 14 giugno, oltre a incrementare la frequenza su Napoli, da 13 a 16 collegamenti.

Quale futuro per la sofferente compagnia italiana? Per capirlo bisognerà aspettare, i più interessati all’acquisizione sembrano essere i britannici di Easy Jet. “Stiamo aspettando che si formi il governo e che decida quali saranno i prossimi passi. Noi stiamo partecipando alla procedura di vendita e quindi siamo in attesa come tutti gli altri”, ha dichiarato il country director per l’Italia di Easy Jet Frances Ouseley, nel corso di una conference call con la stampa italiana dopo la diffusione dei risultati per il primo semestre da parte della compagnia britannica.