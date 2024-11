All’Oasi Village va in scena l’ultimo atto del Wow Movement

Sabato 28 Settembre si conclude l’avventura del Wow Movement. Un’ultima festa, l’ultimo invito a un party targato Wow, nell’ormai storico locale Oasi Village, per ringraziare tutti coloro che hanno permesso al gruppo di lasciare il segno nella storia della nightlife reggina.

Sei anni fa, il 29 Giugno 2008, la Wow Movement, nata dalla fusione di Wow Group ed Enjoy Movement, gruppi indipendenti tra loro già attivi nel mondo studentesco, realizzava il primo party ufficiale, aprendo la stagione estiva con una serata al Pepy’s Beach che ne segna la nascita. E in sei anni il divertimento reggino, dei grandi numeri e dei grandi eventi, ha coniato un marchio garanzia di successi.

Dalle feste a tema alle serate di successo

Le serate a tema, come le famose serate hip hop In Da Ghetto e i celebri Schiuma Party, hanno segnato il percorso del Wow Movement, così come i Capodanni con oltre 4000 presenze. Dal 2008 a Villa Wow fino al 2013 all’Oasi Village, passando per le domeniche del Molo74, i compleanni del gruppo celebrati nel Wow Day e l’indimenticabile serata con ospiti i Modà al Fashion db.

“Una palla da discoteca con due W ai lati”: è il primo ricordo storico di un logo disegnato sui banchi di scuola da Alessandro Laganà, uno dei creatori della Wow Movement.

Il logo, rivisitato nel tempo, rappresenta il senso di un progetto ambizioso, che ha coinvolto negli anni oltre ad Alessandro Laganà, anche Davide Nucera, Domenico Russo, Giuseppe Stracuzzi e Francesco Cuzzola, così come Antonino Remo, Jose Sofi, Antonio Nocera e Giampiero Germoleo.

Collaborazioni e ringraziamenti speciali

Molti locali di Reggio Calabria hanno sostenuto il progetto Wow: Pepy’s Beach, Kalura, Molo 74, Oasi Village, Shaker, LaLuna Ribelle, Fashion db, Modì, Calajunco, Hom e Limoneto. Molti dei proprietari di questi locali saranno presenti all’ultimo evento per ringraziare e dire anche loro “Grazie!”: tra loro Carmelo Crucitti (B’art-LaLunaRibelle), Pino Pepy’s, Domenico e Bruno Nava (Fashion db), Gianfranco Picone e i padroni di casa della location dell’Oasi, la famiglia Scaramozzino.

Una serata con i DJ e vocalist storici del Wow Movement

Per tutta la notte, alla consolle si alterneranno tutti i DJ che hanno collaborato con il Wow Movement in questi anni: Angelo Pirrello, Massimo Trunfio, Sergio Casile, Vicky, Peppe Lucisano, Pato Marra, Demy Labate, Federico Foti, Flavio Foti, Enzo Romeo, Gianluca Messineo, Pablito Postorino, Rodolfo Caminiti e, per la prima volta, Antonio Venanzi.

I vocalist storici dell’evento saranno Ale Lag, Nick Maltese, Ciccio M., Prico e Simone Di Pietro; la serata vedrà inoltre come special guest d’eccezione Pino Pepy’s.

Un party ricco di emozioni, addii, ricordi e ringraziamenti, decisamente da non perdere. Anche noi di Citynow.it vogliamo dire “Grazie!” ai ragazzi del Wow Movement perché, come loro in questi anni, anche noi crediamo che la città abbia delle potenzialità: sta nel saperle sfruttare, nel saperle far emergere, la chiave del successo.

L’appuntamento con la storia è per sabato 28 settembre… e Citynow.it sarà lì per raccontarvelo! Stay tuned…