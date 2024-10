Tutto pronto al Calajunco per l’arrivo di Gigi D’Agostino

Lo definisco il “Capitano“, il “Re“, il “Profeta“, il “Maestro“, i nomi affibbiatigli dai fans sono innumerevoli, così come innumerevoli sembrano essere le sue opere. Una vita in continuo cambiamento tra periodi di successo ed altri di completa assenza. Un’artista intramontabile che con la sua musica ha fatto ballare un’intera Penisola. Stiamo parlando di Gigi D’Agostino, probabilmente il dj italiano più pagato e conosciuto al mondo!

Ideatore di melodie divenute hit di interi anni degli italiani, Gigi D’Agostino sta per fare la sua comparsa a Reggio Calabria dopo 11 anni di assenza. Anni in cui gli amanti della buona musica non hanno smesso di seguirlo nonostante i suoi alti e bassi e i più giovani hanno imparato a conoscerlo grazie ai successi del passato.

Ad ospitarlo per un dj set da togliere il fiato è ovviamente il Calajunco Restaurant & Beach Garden, lo stabilimento balneare situato sul km più bello d’Italia che da anni si differenzia dai ‘vicini’ per i suoi ospiti internazionali. Impossibile dimenticare il successo, ancora palpabile, dello scorso anno dovuto alla presenza nella Città dello Stretto di Bob Sinclar.

L’evento, pensato per far danzare e divertire i reggini, vede la forte e massiccia partecipazione di numerosi gruppi della movida reggina e non. Tra i gruppi organizzatori vediamo infatti INSONNIA, ELITE, SHARE, MORE, MIAMI, WAVE, MADE IN ITALY, E.U.RE.CA, Progetto Salsa, Arcigay RC, PJ, DIEMME EVENTI, ESN.

L’imperdibile appuntamento al Calajunco è di certo un modo eccezionale per chiudere un’altra stagione di successi. Uno spettacolo non solo da “ascoltare”, ma anche da “guardare”. Gli organizzatori del concerto di Gigi D’Agostino a Reggio Calabria stanno infatti pensando proprio a tutto per rendere l’evento unico!

Un dato di fatto facilmente intuibile anche dall’orario di inizio della serata: le 21:00. Al contrario dei soliti eventi, al Calajunco si inizierà a ballare dalle 9 di sera per poi continuare per tutta la notte! Saranno davvero tanti i dj che animeranno la vostra serata aspettando l’arrivo del Capitano. Un’attesa che varrà sicuramente la pena.

Il Capitan sta per sbarcare! Siete pronti a danzare sulle note delle sue hit più famose? L’appuntamento è per lunedì 10 settembre al Calajunco Restaurant & Beach Garden!