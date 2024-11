Alla biblioteca De Nava la presentazione di SpazioCultura in Hospice

Mercoledì 13 maggio ore 12 presso la “Villetta Biblioteca P. De Nava” si terrà la presentazione di ”SpazioCultura in Hospice”.

Saranno presenti il Funzionario della Biblioteca D.ssa Maria Pia Mazzitelli, il Presidente della Fondazione “Via delle Stelle” dr. Vincenzo Trapani Lombardo, il Direttore Sanitario d.ssa Ignazia Barbera, la Psicologa d.ssa Francesca Arvino, la Presidente dell’Associazione “Fedora. La città e gli scambi” d.ssa Ida Triglia, l’attrice teatrale Anna Calarco, la Signora Maria Votano Volontaria dell’Associazione “La compagnia delle stelle”, l’Arpista Cristina Caridi

Tra le iniziative di sensibilizzazione e promozione delle Cure Palliative, la Fondazione “Via delle Stelle”, su proposta della Psicologa Francesca Arvino, apre in Hospice SpazioCultura, un luogo/percorso per iniziative destinate ai residenti, loro familiari, operatori ed alla città.

SpazioCultura è:

– Biblioteca “Altair”, curata dall’Associazione ‘Fedora. La città e gli scambi’, si amplierà grazie ai contributi di quanti vorranno donare un testo a loro particolarmente caro per incuriosire, strappare un sorriso, appassionare ed emozionare. Chiunque potrà accedervi per scambiare liberamente un libro. L’idea, sollecitata da una cospicua donazione privata e dall’offerta di testi per bambini da parte dell’Associazione “Nati per leggere”, nasce dal desiderio di offrire un servizio utile e gradito ai residenti e alle famiglie, così da favorire in loro un ristoro dell’anima e momenti di riflessione e socializzazione

– “Dona 1 libro a Te caro all’Hospice”, campagna di donazione permanente, inserita anche all’interno del programma nazionale della manifestazione “Il Maggio dei Libri” (infoline 0965/683617 – 683619); giorni e luoghi di raccolta: Hospice il martedì ed il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 – Spazio Teatro il martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a cura di Anna Calarco

– Spazio di lettura “Pesci rossi” per gli adulti residenti e i loro familiari – di gruppo o individuali- curate dall’Associazione “Fedora. La città e gli scambi” (primo incontro programmato per lunedì 15 giugno alle ore 17:00)

– Spazio di lettura per i piccoli “Briciole di parole e fantasia” familiari dei residenti e degli operatori curanti, animate dall’attrice teatrale Anna Calarco (primo appuntamento: sabato 16 Maggio alle ore 16:30 c/o il Salone dell’Hospice)

– Incontri con Autori aperti alla cittadinanza, per favorire momenti di scambio e riflessione sulle tematiche inerenti la vita

– Concerti di primavera in Hospice “MusicalMente insieme”, intrattenimenti musicali – dal genere classico al genere contemporaneo – offerti ai residenti ed ai familiari da parte di Musicisti reggini, a cura dell’arpista Cristina Caridi

Il nostro spirito di servizio e la nostra esperienza ci confermano che ogni azione che possa dare beneficio e sollievo rappresenti una grande opportunità, e per questo chiediamo l’aiuto della comunità intera.

Seguiteci su www.hospiceviadellestelle.it, sul blog fedoraaps.wordpress.com, sulle pagine fb della Fondazione e dell’Associazione Fedora – La città e gli scambi.