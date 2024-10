Alla Botteguccia di PietraKappa un incontro dedicato all’Aspromonte e le sue bellezze

Che cosa è la ‘cambaria’? Perché si parla di pece e di neve aspromontana? E in che senso l’Aspromonte è definito lo scrigno di Reggio Calabria? Chi ha la voglia di sentirsi chiarire tutti questi curiosi punti interrogativi, potrà togliersela partecipando all’incontro organizzato per venerdì 8 giugno, alle ore 19:00, alla Botteguccia di Pietrakappa, sita in via della Giudecca 40 di Reggio Calabria. Il tema è, appunto, ‘L’Aspromonte e le sue ricchezze’. Le risposte le darà Francesco Arillotta, il quale, con l’aiuto di una serie di belle immagini, parlerà di quale sia stato il ruolo della nostra montagna nella Storia economica e sociale della Città e del suo territorio.

Al termine dell’incontro, PK avrà il piacere di offrire una degustazione di prodotti tipici aspromontani.

Venerdì 8 giugno da PietraKappa

Francesco Arillotta

“Aspromonte: la pece, la neve, la cambaria ricchezze di un antico territorio”