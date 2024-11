Alla Confcommercio l’incontro con Federpreziosi Italia

È un lavoro che è connubio tra passione e mestiere. È un affidabile consigliere, professionista serio e preparato. Questa è l’immagine del gioielliere, professionisti e referenti privilegiati per l’acquisto di preziosi. Un mondo ‘dorato’ che sarà al centro dell’incontro “Il Gioielliere: passione, competenza e …” in programma lunedì 27 giugno alle ore 11:00 nei locali della Confcommercio di via Castello, 4 in collaborazione con Federpreziosi Confcommercio Italia.

Le nuove sfide di mercato e il ruolo delle rappresentanze imprenditoriali nell’evoluzione del sistema normativo di settore saranno affrontati, dopo i saluti del Presidente di Confcommercio Reggio Calabria Giovanni Santoro, dal vice Presidente Federpreziosi Confcommercio Italia, Mario Bartucca; dal Direttore Federpreziosi Confcommercio Italia, Steven Tranquilli e dal Direttore Confcommercio Reggio Calabria, Marisa Lanucara.

Un incontro atipico, non tradizionale, riservato a chi è disponibile ad esplorare nuove possibilità e a mettere in discussione il proprio ruolo di gioielliere di fronte ai mutamenti del mercato. L’interscambio di esperienze sarà il leitmotiv dei lavori con l’obiettivo di costituire un tavolo di confronto non occasionale ma costante nel tempo, dove da concorrenti si diventa colleghi e poi, magari, complici di una concertazione più ampia a favore non del singolo ma dell’intera collettività.

Più che un incontro sarà un dibattito fi­nalizzato a far emergere spunti ed indicazioni a dare vita a un gruppo di operatori in cui le sinergie andranno a costituire un patrimonio di esperienze comuni, dal quale attingere nuove ispirazioni per la propria attività commerciale.