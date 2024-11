Alla Provincia di Reggio Calabria l’esposizione fotografica internazionale ‘Dejame en Paz’

La Provincia di Reggio Calabria a sostegno delle donne. L’iniziativa si svolge sotto l’egida della Consigliera di Parità della Provincia di Reggio Calabria, Daniela De Blasio e dell’ Assessore alla Cultura, Eduardo Lamberti Castronuovo che hanno dato seguito alla proposta dell’Associazione culturale Acrome Officine Creative al fine di ospitare in Italia l’esposizione itinerante internazionale “Dejame en Paz” del Collettivo Generando Arte di Madrid.L’esposizione, inaugurata a Madrid il 13 febbraio, sarà visitabile dall’11 al 21 Marzo presso la Sala Esposizioni del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria su iniziativa dell’artista reggina Teresa Ribuffo, membro del collettivo e responsabile per l’Italia dello stesso.L’esposizione è composta da 31 fotografie 33×33 cm realizzate contro la proposta di legge Gallardon, legge che intende vietare l’interruzione volontaria di gravidanza tranne nei casi di violenza sessuale o di grave rischio per la salute della madre.Saranno esibite 31 donne per 31 opere e un unico messaggio che parte dalla Spagna: un treno della libertà che urla “Porque yo decido”.L’esposizione sarà presentata dal critico d’arte Gianfranco Labrosciano. Vernissage giorno 07 di marzo alle ore 11:30, Sala delle Esposizioni, Palazzo Foti Reggio Calabria, Piazza Italia.