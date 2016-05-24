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Alla Provincia la presentazione dei Cd dei gruppi ‘I Lanternari’ e ‘La Ginestra’

Mercoledì 25 maggio a Palazzo Alvaro la presentazione dei lavori discografici dei due gruppi folkloristici reggini, con musica dal vivo

24 Maggio 2016 - 17:52 | di Vincenzo Comi

Presentazione dei Cd dei gruppi folk I Lanternari e La Ginestra a Palazzo Alvaro

Si svolgerà domani mercoledì 25 maggio  alle ore 17 presso la sala conferenze di Palazzo Alvaro la presentazione dei lavori discografici dei due gruppi folkloristici reggini.

All’incontro parteciperanno il consigliere provinciale e regionale Francesco Cannizzaro, l’assessore alla Cultura Eduardo Lamberti Castronuovo, il presidente gruppo folk “I Lanternari” Giuseppe Paviglianiti, il presidente gruppo folk “La Ginestra” Demetrio Pitasi. In conclusione, il gruppo “I Lanternari” proporranno dal vivo il celebre brano “U terremotu”.

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Francesco CannizzaroReggio Calabria Musica
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