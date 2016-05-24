Alla Provincia la presentazione dei Cd dei gruppi ‘I Lanternari’ e ‘La Ginestra’
Mercoledì 25 maggio a Palazzo Alvaro la presentazione dei lavori discografici dei due gruppi folkloristici reggini, con musica dal vivo
24 Maggio 2016 - 17:52 | di Vincenzo Comi
Si svolgerà domani mercoledì 25 maggio alle ore 17 presso la sala conferenze di Palazzo Alvaro la presentazione dei lavori discografici dei due gruppi folkloristici reggini.
All’incontro parteciperanno il consigliere provinciale e regionale Francesco Cannizzaro, l’assessore alla Cultura Eduardo Lamberti Castronuovo, il presidente gruppo folk “I Lanternari” Giuseppe Paviglianiti, il presidente gruppo folk “La Ginestra” Demetrio Pitasi. In conclusione, il gruppo “I Lanternari” proporranno dal vivo il celebre brano “U terremotu”.
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