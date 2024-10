Allarme di Coldiretti: “Cipolla Rossa di Tropea a rischio”

La cipolla Rossa di Tropea IGP ormai è leader nel mondo ed è sempre più richiesta dai consumatori, dalla ristorazione e dall’industria di trasformazione risultando essere un elemento indispensabile per il cibo di qualità. In questi anni c’è stato un aumento di domanda che ora a causa delle varie calamità naturali (gelo, forte e caldo vento etc ) verificatesi sull’areale di produzione della “Rossa” hanno fortemente compromesso la disponibilità del prodotto una situazione che non consente ai produttori di fare fronte alle richieste. Insomma c’è poco prodotto – afferma Coldiretti – i produttori hanno fatto sforzi economici incredibili per mantenere una produzione con standard elevati di qualità tra l’altro glifosate zero. “Il finale – afferma Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – è che la Rossa più amata in cucina i consumatori rischiano di non poterla acquistare”.