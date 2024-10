Reggio, allerta meteo arancione: il bollettino della Protezione Civile

Il maltempo è arrivato anche in Calabria. Temporali e allerta arancione a Reggio

La pioggia continuerà a cadere anche domani e, probabilmente, anche nei prossimi giorni, forse addirittura fino all’inizio della prossima settimana. Il dipartimento della Protezione Civile della Calabria ha diffuso il bollettino meteo per segnalare, in alcune zone della Regione, delle allerte di colore arancione.

Allerta meteo arancione a Reggio Calabria

L’estate, durante così tanto tempo al Sud, doveva terminare prima o poi. E per il suo esordio, l’autunno ha scelto proprio i primi giorni di ottobre.

Nella giornata di domani, giovedì 7 ottobre, secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile, saranno diverse le zone segnate in arancione per “avviso di criticità idrogeologica – idraulica e idrogeologica per temporali”, tra queste c’è anche la provincia di Reggio Calabria, sia sul versante jonico che su quello tirrenico. L’allerta è valida dalle ore 00:00 fino alle 24:00.

