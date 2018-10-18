Lunedi 22 ottobre alle ore 11 presso l’Aula Magna dell’I.C. “Alvaro – Gebbione” di Reggio Calabria ( plesso “Gebbione” di via Botteghelle si terrà una conferenza nell’ambito del progetto “Aggiungi un posto…a tavola”.

La dott.ssa Flavia De Moijà – esperta della nutrizione e tirocinante presso l’importante medico nutrizionista, relazionerà sull’importanza della dieta mediterranea. L’introduzione sarà a cura del dirigente scolastico dott.ssa Maria Rosa Monterosso.

Il progetto sulle abitudini alimentari dei giovani

Questo progetto, collegato all’osservazione delle abitudini alimentari dei giovani studenti, alla loro salute e al benessere psico-fisico dell’adolescente e dell’adulto in genere, ricorda – la Monterosso – nasce dall’intento di assicurare una crescita armoniosa per i giovani discenti e vuole sviluppare in essi una coscienza critica capace di analizzare la realtà e operare su di essa. Dimmi come mangi e ti dirò chi sei: così potrebbero dire i sociologi e gli psicologi. Per gli storici, l’alimentazione è il segno di un’epoca e la frase potrebbe quindi concludersi con “… e ti dirò in quale periodo hai vissuto”. Per i geografi invece, il cibo e le abitudini alimentari contraddistinguono un territorio e definiscono un ambiente e dunque potrebbero affermare “… e ti dirò da dove vieni”.

L’alimentazione è un elemento centrale e cruciale che definisce l’identità di un gruppo e le caratteristiche di un contesto e che, nello stesso tempo, esprime in maniera potente e prodigiosa lo scambio incessante che è avvenuto nel tempo fra gli uomini e fra i Paesi. L’alimentazione rimanda naturalmente anche al tema della salute e della prevenzione, della necessità di non mangiare troppo, ma neppure troppo poco e di farlo in maniera equilibrata, al fine di introdurre tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per crescere sani.