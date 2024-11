Allievi Regionali, sconfitta l’ASD Reggio Calabria

Inizia con una sconfitta il campionato degli allievi regionali dell’ASD Reggio Calabria. I ragazzi allenati dal tecnico Scappatura non riescono a rimontare le due reti subite tra il 20esimo ed il 30 esimo del primo tempo.

Una gara in cui non sono mancate le occasioni per gli amaranto che però non hanno concretizzato le occasioni create. Nonostante la sconfitta, sono parecchi gli spunti positivi per il tecnico amaranto che in settimana lavorerà sugli errori commessi durante la gara.

TABELLINO

ASD REGGIO CALABRIA – REGGIO 2000 0-2

Marcatori: 20’ Leone, 30’ Siclari

ASD REGGIO CALABRIA: Geria, Latella, Iannò, Franco, Arena, Melluso, Covani, Crupi, Plutino, Romeo, Tamiro All. Scappatura

REGGIO 2000: Lo Gatto, Laurendi, Praticò L., Morabito, Santisi, Mileto, Siclari, Romeo, Soraci, Praticò A., Leone All. Martino