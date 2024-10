Alloggi popolari e diritto all’abitare, dibattito a Reggio

Alloggi popolari e diritto all’abitare. Questo il tema dell’assemblea pubblica che si terrà giovedì 29 giugno alle ore 18 presso la libreria Universalia (via Treviso alta nr 41).

Ad organizzare l’incontro, l’Osservatorio sul disagio abitativo (composto da: CSOA “A.Cartella”, CSC Nuvola Rossa, CO.S.MI, Società dei TERRITORIALISTI/E e Un Mondo Di Mondi), il Movimento REGGIO NON TACE e la Collettiva AutonoMia, per fare il punto della situazione dopo oltre quattro mesi dall’approvazione della delibera del Consiglio comunale n.3 del 10 febbraio scorso.

Al dibattito pubblico sono stati inviatati i rappresentanti istituzionali competenti sul tema per favorire un confronto utile a risolvere le questioni ancora aperte, a garanzia del diritto all’abitare per le famiglie a basso reddito.

Sono infatti ancora centinaia le famiglie che vivono in situazioni di disagio abitativo, nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi mesi e le prime proposte di assegnazione di un alloggio ai vincitori del bando 2005, dopo anni di stasi.

Il percorso per il ripristino delle condizioni di legalità nel settore è stato avviato, dopo una lunga e tortuosa battaglia portata avanti dalle associazioni e dalle singole persone che non si sono rassegnate all’inerzia istituzionale. Ma molte questioni rimangono ancora aperte.

Il confronto pubblico è un mezzo efficace per rendere partecipe la cittadinanza nelle decisioni politico-amministrative, per migliorarle e far emergere punti di forza e perplessità delle scelte adottate dalle istituzioni per risolvere le criticità cittadine.

Il dialogo aperto e trasparente è un mezzo efficace per creare percorsi condivisi di giustizia sociale.

Reggio Non Tace – Avvocato Nicola Santostefano

Collettiva AutonoMia

Osservatorio sul disagio Abitativo composto da CSO A. Cartella, CSC Nuvola Rossa, COSMI, Società dei Territorialisti e Un Mondo Di Mondi.

COSMI -Comitato Solidarietà Migranti

CSC Nuvola Rossa

CSO Angelina Cartella

Società de Territorialisti/e

Un Mondo Di Mondi Cristina Delfino – Giacomo Marino