All’Università eCampus il seminario sui serial killer

Dei serial killer si parla molto, anche troppo. Qualche volta a sproposito. E allora ecco questo seminario per fare il punto scientifico su un fenomeno che riguarda tutto il mondo perlomeno dall’800, dai primi casi noti. Ne parleremo con esperti del settore, cercando di fare il punto sia sullo stato delle conoscenze scientifiche, sia eliminando i numerosi luoghi comuni che esistono su di loro (non è vero che non possono fermarsi, non è vero che sono tutti bianchi, non è vero che usano sempre lo stesso modus operandi…).

I docenti di “Serial killer” sono: Roberta Bruzzone, psicologa e consulente di tantissimi processi degli ultimi vent’anni in Italia; Marina Baldi, biologa e genetista che ha affrontato alcuni dei casi più controversi degli ultimi anni (dal delitto dell’Olgiata al Massacro del Circeo); il giornalista investigativo Fabio Sanvitale, principale esperto italiano di Jack lo Squartatore ed esperto di cold cases; la giornalista reggina Cristina Marra, direttrice di festival nazionali sul giallo; il documentarista Paolo Cochi, autore di un reportage che cambia radicalmente la storia del Mostro di Firenze; e un esperto di rilievo nazionale della scena del crimine.

Di cosa parleremo? Dell’importanza e del ruolo delle parafilia nei serial killer (cioè delle perversioni), di come si svolgono le indagini sui serial killer (con riferimento specifico ad indagini della polizia italiana su casi italiani), le donne serial killer (dal punto di vista teorico e dei casi di storia), le indagini sulla morte di Andrea Ghira, uno dei tre assassini del Circeo, i serial killer in letteratura. E poi tutta l’indagine su Jack lo Squartatore dal 1888 al 2016, l’incredibile vicenda del serial killer Maurizio Minghella e le ultime scoperte sul Mostro di Firenze: attraverso le mosche e l’entomologia è possibile dimostrare che la data dell’ultimo delitto è errata e che i Compagni di Merende erano innocenti.