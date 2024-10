All’Università Mediterranea l’evento organizzato da Google Developer Group Reggio Calabria

Il 22 Marzo prossimo si terrà presso l’Aula Magna di Ingegneria – Università degli Studi “Mediterranea”, l’evento “GDG Extended Summit: Firebase!” organizzato dal Google Developer Group Reggio Calabria e dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Un GDG Extended Summit è un incontro tra studenti, figure professionali, aziende, community, provenienti da tutto il mondo. Gli argomenti trattati sono prevalentemente di carattere tecnico-informatico, ma si affrontano tematiche anche legate alla comunicazione, al marketing, e all’economia in digitale. In questo episodio si parlerà di Google, GDG e naturalmente Firebase. Firebase è una piattaforma in grado di aiutare a sviluppare velocemente applicazioni di alta qualità, accrescere il bacino di utenze e aumentare i guadagni. Firebase è costituito da funzionalità complementari che possono essere mischiate tra loro per rispondere a varie necessità.

Nel 2016 il Google Developer Group Reggio Calabria è stato selezionato per partecipare al più grande incontro Europeo organizzato da Google su questa nuova tecnologia: Il Firebase Dev Summit a Berlino. Il 22 Marzo rivivremo alcuni dei momenti più importanti delle due giornate insieme a Gioele Schirripa (Manager GDG Reggio Calabria) e Francesco Fresta, speaker principale della giornata, che ha rappresentato il gruppo a Berlino.

L’evento è gratuito per tutti, non sono previste restrizioni di alcun genere. E’ ufficialmente sponsorizzato da Google. Tuttavia i posti sono limitati ed è quindi richiesta la prenotazione tramite la piattaforma “EventBrite”.

Speaker e interventi della giornata:

Prof. Domenico Ursino (Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria)

Ospite speciale Google

Gioele Schirripa Manager GDG Reggio Calabria

Francesco Fresta GDG Reggio Calabria