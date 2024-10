L’ex Aloisi spiega come arriva il successo della Reggina

Una stagione con la maglia della Reggina, 97-98 gli è bastata per conoscere bene la città e l’ambiente. Antonio Aloisi è tornato in amaranto un decennio dopo per allenare i ragazzi del settore giovanile. Intervistato dai colleghi di tuttoC, ha dato la sua spiegazione sul campionato degli amaranto e del perchè meriterebbero la B: “Quando si fa un campionato così importante, quando si fanno così tanti punti e si tengono a distanza squadre di caratura nazionale elevata, come il Bari, significa che dietro c’è un grande lavoro. A livello societario, di persone che hanno saputo costruire una squadra importante. Ci sono le capacità enormi dell’allenatore. E l’ambiente Reggina che conosco, estremamente caloroso. Un insieme di fattori che hanno permesso agli amaranto di fare una stagione del genere“.