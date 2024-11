Altri due innesti per il Bocale: arrivano Libri e Fall

In casa Bocale si lavora con grande intensità per preparare la sfida contro la ReggioMediterranea di domenica 6 settembre, match che deciderà quale tra le due compagini supererà il turno in Coppa Italia e andrà a giocare gli ottavi di finale contro la vincente della sfida tra Gallico Catona e Villese.

Intanto altri due ragazzi hanno apposto le proprie firme sul contratto e sono a piena disposizione di mister Salvatore Gangemi. Due validi rinforzi per la difesa, che andranno ad aumentare il numero di possibili alternative a disposizione del tecnico.

Con la formula del prestito, approda al Bocale il difensore esterno Antonino Libri, classe ’97, giunto alla corte di Gangemi proprio dalla ReggioMediterranea, prossima avversaria biancorossa.

Altro ragazzo nato nel ’97 che da oggi è a tutti gli effetti un calciatore del Bocale, è Arona Fall, talentuoso portiere senegalese dalle lunghe leve. Sia Libri che Fall saranno a disposizione del tecnico già a partire dalla sfida di domenica che si giocherà al “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi.

Prosegue dunque la politica dei giovani per il Bocale, già intrapresa con gli arrivi di tanti altri promettenti ragazzi che sapranno rendersi utili per la causa biancorossa.