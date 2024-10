Esplora ‘Altri orizzonti’: l’iniziativa per conoscere la coop. SOS Rorsano e l’ostello DAMBE SO

Domenica 3 novembre 2024, l’Associazione Altri Orizzonti organizza un evento speciale che combina turismo sociale, cultura e gastronomia nella cornice suggestiva di Rosarno (RC) e Monteporo (VV). L’iniziativa, che si inserisce nel progetto “Esplora Altri Orizzonti”, offre l’opportunità di conoscere la Cooperativa S.O.S. Rosarno e l’ostello DAMBE SO, oltre a gustare la cucina tradizionale alla Masseria Crudo.

Una visita alla Cooperativa S.O.S. Rosarno e all’ostello DAMBE SO

La mattinata sarà dedicata alla scoperta della Cooperativa S.O.S. Rosarno, una realtà impegnata nella promozione dei diritti e della dignità dei lavoratori migranti. La cooperativa si distingue per l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, offrendo opportunità lavorative regolari ai braccianti e promuovendo una produzione agrumicola e olivicola biologica. I visitatori avranno modo di approfondire le attività della cooperativa e comprendere l’impatto positivo del loro lavoro sulla comunità locale.

Inoltre, sarà possibile visitare l’ostello DAMBE SO, il cui nome significa “casa della dignità” in lingua Bambarà. Fondato nel 2022 dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), l’ostello rappresenta una risposta concreta alle difficili condizioni di vita dei braccianti durante il periodo della raccolta agrumicola. A differenza dei campi d’accoglienza, DAMBE SO garantisce un alloggio dignitoso ai lavoratori migranti, favorendo un modello di convivenza solidale e autosufficiente.

Pranzo alla Masseria Crudo: un’esperienza di autentica cucina calabrese

All’ora di pranzo, ci si sposterà alla Masseria Crudo, un’eccellenza calabrese situata sull’altopiano del Monteporo, a 700 metri di altitudine, nel cuore della Costa degli Dei. Qui, i partecipanti potranno gustare un menù tradizionale a km 0, preparato con prodotti locali e seguendo ricette antiche. Il pranzo comprende un ricco antipasto, un primo piatto, acqua, vino della casa, e un dolce tipico, il cannolo con ricotta. Il costo per il pranzo è di €25 a persona.

Passeggiata pomeridiana e confronto con i soci

Nel pomeriggio, il programma prevede una passeggiata tra gli uliveti, orti e pascoli della Masseria Monteporo, un’esperienza rigenerante immersa nella natura. La camminata sarà un’occasione per apprezzare il paesaggio e conoscere più da vicino le tecniche agricole della zona. Al termine della passeggiata, sarà possibile partecipare a un momento di confronto con i soci di Altri Orizzonti per esplorare nuove idee e attività future.