America’s Cup a Reggio Calabria, Fabio Colella (FIV): “Sogno realizzabile”

CityNow.it torna con un’altra delle sue ‘Piacevoli Chiacchierate’. Proseguono le interviste video del nostro magazine, che vedono protagonisti ospiti di rilievo legati al nostro territorio.

Nella mattina di oggi, Michele Favano, del team di CityNow Sport ha incontrato Fabio Colella, consigliere federale della FIV (Federazione Italiana Vela), una figura importante a livello nazionale ed anche molto conosciuto qui a Reggio per la tradizione familiare sportiva.

Un ospite non a caso dato che la Città dello Stretto potrebbe presto essere protagonista di una delle manifestazioni internazionali più importanti al mondo: la Red Bull Youth America’s Cup.

Un evento che sembra impraticabile, ma che, come tanti altri, merita il giusto impegno e la giusta attenzione. “Vorrei precisare – afferma Colella – che quello dell’America’s Cup è un evento di portata mondiale, non internazionale come molti affermano. In realtà si tratta di 5 tappe in tutto il mondo, di cui due nel Mediterraneo e solamente una in Italia. Ovviamente la strada è ancora tutta in salita, dobbiamo dircelo, perché gli ostacoli sono davvero tanti”.

Ma com’è nata l’idea di portare l’America’s Cup a Reggio Calabria?

A raccontarlo ai microfoni di CityNow è lo stesso Fabio Colella: “Mi trovavo a Roma per la premiazione del velista dell’anno. Bertarelli, il padrone di Prada, ha presentato i 5 eventi, dicendo che in Italia si cercava un luogo che avesse determinate caratteristiche e ad ognuno di questi io saltavo sulla sedia, perché in ognuna di esse vedevo la nostra città. Il vento 200 giorni l’anno, un’onda corta, la corrente, i fondali per permettere alle imbarcazioni di avvicinarsi alla costa per essere ammirate”.

Un’idea nata dunque quasi per caso, ma portata avanti con grande impegno e coraggio, quella di Colella che attraverso il Circolo Velico propone Reggio Calabria come possibile tappa della Red Bull Youth America’s Cup.

Ancora niente di certo, la nostra città ha infatti superato solamente il primo step, quello dell’accettazione della candidatura. Ora però c’è da affrontare le altre città partecipanti.

“L’unione fa la forza – commenta Colella a tal proposito – Quello che fa grande Reggio dev’essere proprio l’accordo, l’unione, tra tutti i suoi protagonisti. Il Circolo Velico e la Federazione da sole non bastano”.

Non si parla però solo di sogni e conquiste durante la ‘Piacevole Chiacchierata’ con il consigliere della FIV, ma anche di realtà e difficoltà legate al nostro territorio ed ancora del desiderio di sviluppo e i momenti di stallo delle nostre infrastrutture.

