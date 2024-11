Amoruso: ‘Vedere la Reggina così da tanto tempo mi fa piangere il cuore’

Intervistato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex attaccante della Serie A Nicola Amoruso ha espresso il proprio pensiero sull’attualità calcistica, commentando il momento di tanti club che hanno fatto parte della sua carriera. In questo estratto, le parole di Amoruso sulla Reggina, attualmente quarta nel Gruppo I di Serie D.

Nicola Amoruso, lei è stato tanti anni alla Reggina. Ora è in Serie D, ma il suo resta un pubblico da Serie A. Può essere, secondo lei, questa la stagione giusta come l’inizio della risalita per i calabresi?

“Vedere la Reggina nei ‘bassifondi’ da così tanto tempo mi fa piangere il cuore. Tutto dipende dalle solide basi della società: spero che qualcuno con queste caratteristiche ci sia oggi o si faccia avanti domani. Perché il pubblico non è nemmeno da Serie B, ma proprio da Serie A, come ha fatto notare giustamente anche lei”.