Reggio, ufficio dell’anagrafe chiuso per urgente disinfezione

Nella giornata di oggi, venerdì 25 settembre 2020, gli uffici dell’anagrafe del Comune di Reggio Calabria resteranno chiusi al pubblico. Nella disposizione che campeggia sul cancello sbarrato è possibile leggere:

“Avviso di chiusura uffici

Per disinfezione urgente dei locali, gli uffici resteranno chiusi per la giornata odierna, per gli atti urgenti non rinviabili alla giornata di domani (nascita e decessi), si prega di chiamare i seguenti numeri di telefonare:

3393121756 – Registrazione nascite;

3397413286 – Registrazione decessi”.