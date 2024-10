Anas, lavori a Bova Marina sulla SS106 e pavimentazione stradale a Gambarie

Di seguito le comunicazioni da parte dell’ufficio stampa di ANAS riguardo alcuni interventi nel territorio reggino.

Anas ha avviato gli interventi di pavimentazione sulla strada statale 183 ‘Aspromonte Jonio’, nel tratto compreso tra il bivio ‘Brandano’ e la località Gambarie, in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, fino a giovedì 30 novembre, ad esclusione dei giorni festivi, è in vigore un senso unico alternato regolamentato da movieri, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h in entrambe le corsie, dal km 0,000 al km 21,400.

I lavori nelle gallerie della SS106

Per consentire le operazioni di collaudo degli impianti di illuminazione delle gallerie lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare, nel territorio comunale di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 21:00 di giovedì 16 novembre e fino alle ore 6:00 di venerdì 17 novembre, sarà in vigore la chiusura al traffico veicolare delle gallerie Tripepi, Capo San Giovanni e San Pasquale sulla SS106 Jonica in entrambe le direzioni, dal km 42,300 al km 48,600 con deviazione del traffico sulla SS106 presso lo svincolo in corrispondenza del centro abitato di Bova Marina con rientro sulla SS106 in corrispondenza dello svincolo di San Pasquale.

