Anassilaos: martedì l’incontro con l’autore Vincenzo Filardo

Una settimana all’insegna della poesia quella che si apre per l’Associazione Culturale Anassilaos. Martedì 21 luglio alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Giorgio incontro con Vincenzo Filardo autore del libro “L’oltre che portiamo dentro”, edito da Città del Sole, con l’intervento della Prof.ssa Carmelina Sicari. Un libro che ricostruisce l’unità fra prosa e poesia giacché individua nella prosa il quotidiano e nella poesia il suo risarcimento. La dimensione del reale colta tra vita sociale e scelte individuali.

L’esperienza civile e politica risolta come complessità, spessore dell’esistenza al di là delle apparenze. Le conoscenze del mondo orientale collegate con la riflessione sulla scienza. Brani da un Sud in sofferenza che interpretano la voglia di futuro. A introdurre l’incontro sarà la Prof.ssa Pina De Felice, Responsabile Poesia Associazione Culturale Anassilaos. Brani scelti dell’opera saranno letti dall’attrice Cristina Filardo.

Il giorno successivo, mercoledì 22 luglio alle ore 22,0, presso il Lido Stella Marina, nell’ambito dei “Mercoledì d’Autore-Libri in riva al mare” proposti dalla Laruffa Editore in collaborazione con l’Anassilaos conversazione con la poetessa Nancy Calabrò, autrice del volume “Pensieri in movimento (il sole dentro), edito da Laruffa. A parlare della poesia dell’Autrice interverrà Maria Festa. Da giovedì 23 e fino a domenica 26, infine, dalle ore 20,30 il Chiostro di San Giorgio ospiterà la Festa della Poesia 2015 giunta alla sua 5^ edizione.