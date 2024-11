Da sempre considerato uno dei prodotti più apprezzati dai giovani di tutto il mondo, in particolare dai ragazzi americani, il panino con la polpetta noto meglio come ‘hamburgher’ ha conquistato negli ultimi anni anche la gioventù europea, grazie alle materie prime di ottima qualità e alle ricette particolari con nuove modalità di consumo. Anche a Reggio Calabria arriva l’”HAMBURGERIA”. Un nuovo concetto di hamburger non più spartano e ipereconomico ma dal gusto ricercato, personalizzato e raffinato. “L’hamburgeria nasce dall’ormai consolidata esperienza nel campo della ristorazione di Paolo Donato – spiega l’architetto Lino Geria – Un ambiente dove poter gustare carni di ottima qualità. Non si tratta del solito hamburger. L’intento è quello di creare un nuovo format di consumo. Un hamburger da ‘sartoria’. Scegli la carne, il taglio, lo spessore e gli ingredienti. Un hamburger concepito sulla formula della ‘personalizzazione’ reinventando a proprio gusto il panino più famoso al mondo. Ho voluto creare uno spazio accogliente dallo stile moderno e nello stesso tempo familiare – conclude l’arch. Lino Geria – caratterizzato da linee pulite, dalla semplicità e originalità degli elementi di arredo e dei decori, ne deriva così un mix perfetto di contemporaneità e tradizione, fedele all’etichetta e allo spirito del fast food ma con una cura superiore. Il consiglio è quello di pensare ad un’esperienza di gusto e divertimento in un’ambiente che si presta anche ad attività culturali quali mostre ed esposizioni. Un punto di ritrovo per chi vuole assaporare un buon panino condito dal sapore dei cinque sensi.” Proporre alla clientela un prodotto di qualità elevata al giusto prezzo. La carne grigliata al momento direttamente al banco vendita come anche il pane tenuto in caldo alla piastra. Niente segreti in quanto il tutto realizzato sotto gli occhi del cliente. Questo l’obiettivo dell’imprenditore Paolo Donato. L’icona dei fast-food americani, sinonimo di una dieta grassa e di uno stile di vita sregolato si allontana adesso dall’immagine di ‘cibo spazzatura’ per concedersi solo a veri intenditori. Aperto solo la sera il nuovo locale di Via De Blasio 3 propone solo carne di ottima scelta da poter abbinare a gustose e personali ricette.