Ancora un titolo per l’Italica Sport Reggio Calabria: è campione regionale Under 12

L’Italica Sport Reggio Calabria è ancora sul tetto della Calabria con la pallanuoto.

I reggini hanno vinto il titolo Under 12 a Crotone, dove si sono svolte le final four dei Campionati Regionali. I giovanissimi pallanuotisti hanno superato la Rari Nantes Auditore Crotone in semifinale (8-0) e la Rende Nuoto in finale (11-1).

“Questo risultato – ha spiegato il tecnico Giacomo Mannino – è per noi la chiusura di un cerchio. La squadra è composta interamente da un gruppo che lavora insieme da tre anni ed è riuscita ad avere un percorso di crescita costante. Siamo felici dei traguardi raggiunti e adesso ci proiettiamo al futuro considerato che l’anno prossimo quasi tutti i giovani atleti dell’Under 12 faranno parte della formazione che disputerà il torneo Under 14. Sarà per loro una nuova sfida, nonché uno stimolo per proseguire sulla scia di quanto hanno fatto fino ad ora”.

Quello a disposizione di Mannino si è rivelato un gruppo ricco di talento che con grande dedizione ha seguito il proprio allenatore che si è avvalso della preziosa collaborazione dell’assistente tecnico Pierpaolo Barillà.

“Tutti – ha spiegato il tecnico – sono stati eccezionali. Dovendo fare una menzione speciale, la farei per il portiere Enrique Scaglione Diaz, Marco Fascì e Sebastiano Macheda. Sono stati tre pilastri della squadra”.

L’Italica Sport non si ferma e per la prossima stagione sono pronti nel settore giovanile tanti giovanissimi pallanuotisti under 9 che daranno vita ad un nuovo ciclo.

Il successo della formazione Under 12 di questa stagione è, tra l’altro, la ciliegina sulla torta per un’annata eccellente per le squadre di pallanuoto della società reggina. Su quattro campionati disputati sono stati ottenuti tre primi posti ed un piazzamento in seconda posizione.

La prima squadra ha vinto il torneo di Promozione e si sta preparando a partecipare alla Serie C dell’anno prossimo. L’Under 14 si è aggiudicata il titolo regionale con una netta supremazia sugli avversari e l’Under 16 ha raggiunto un ottimo secondo posto.

Risultati che hanno confermato la crescita degli atleti reggini e che contribuiranno ad aumentare l’importanza del movimento cittadino e regionale. Traguardi costruiti ogni giorno attraverso l’organizzazione societaria e il duro lavoro dei pallanuotisti in tanti allenamenti svolti presso la piscina di Parco Caserta, la casa sportiva della società.