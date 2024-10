Angela Marcianò all’attacco dell’amministrazione Falcomatà: “Solo sciagure”

“Penso che il dramma più grande in questa Città sia il diffuso costume di saltare sul carro di chi, anche se non amministra bene, sa come riempiere il “portafoglio” materiale ed esistenziale del miserabile di turno, che di conseguenza si affretta a cambiare opinione, osannando il politico (che prima detestava) e dal quale (non a torto) continuerà ad esser considerato una nullità, da aggiungere al “libro paga”.

Angela Marcianò, con un post su Facebook, si scaglia contro l‘amministrazione Falcomatà.

“È’ questa la sola ragione per la quale gente improbabile riesce ancora a fare clientela, ad allargare la cerchia dei propri seguaci, elargendo mance e favori a signori che si vendono per un piatto di lenticchie. Eppure è sotto gli occhi di tutti (per fare degli esempi riferibili solo all’ULTIMO MESE) che l’Amministrazione Falcomata’ ci ha riservato diverse sciagure”.

La già candidata a sindaco elenca alcune vicende delle ultime settimane.