Angri-Redel Viola, coach Cadeo: ‘Bravi a reagire nel momento più importante’

Al termine della gara tra Angri Pallacanestro e Redel Viola terminata col punteggio di 59-64, l’allenatore neroarancio Cadeo intervistato sui canali social della società angrese commenta così la gara:

“Devo dire che quando eravamo sopra di 14, 15 punti, ci sono stati dei momenti dove veramente potevamo non dico chiudere la partita, perché la pallacanestro ci insegna che non è mai chiusa, ma creare un ulteriore vantaggio. Abbiamo sbagliato cose davvero facili, e non abbiamo dato una svolta alla partita”.