Anime Nere: lunedì la presentazione del film ambientato ad Africo.

'Anime nere', tra i film più applauditi della Mostra del Cinema di Venezia, sarà presentato con una serie di anteprime in Calabria da lunedì prossimo (15 settembre), in vista dell'uscita in tutta Italia il 18 settembre.Ad accompagnare il film ci saranno il regista, Francesco Munzi, l'attore Fabrizio Ferracane e lo scrittore Gioacchino Criaco, autore del libro omonimo da cui il film ha tratto ispirazione. Forte è l'attesa da parte del territorio e sarà interessante registrare quale accoglienza avrà la pellicola: le prime reazioni di un gruppo di abitanti di Africo, location del film, che ha voluto seguire il film accompagnandolo fino alla presentazione a Venezia, sono state di enorme commozione. Munzi ha conosciuto Africo anche grazie alla collaborazione con Criaco che ha permesso al regista di entrare in una terra inesplorata e inaccessibile e cinematograficamente inedita: quella dell'Aspromonte e della Locride.Luoghi che sono tra i protagonisti del film. "La geografia dell'ambiente è un tutt'uno con quella interiore dei personaggi -afferma il regista- I percorsi tortuosi della montagna, tra luci e ombre, sono gli stessi che accompagnano lo svolgersi della vicenda nell'anima dei protagonisti". Africo ha straordinariamente partecipato alla realizzazione del film, superando le diffidenze e aprendo le porte delle proprie case al regista, alla troupe, recitando accanto ai protagonisti, collaborando attivamente alle varie fasi della lavorazione. Un fatto senza precedenti. Le proiezioni in Calabria partono da Catanzaro al cinema The Space lunedì, con un'anteprima organizzata in collaborazione con Rubbettino Editore, che ha pubblicato il libro 'Anime nere', appena rieditato e già esaurito,e l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte che ha contribuito alla realizzazione del film. Dopo l'anteprima di Catanzaro, il film sarà presentato martedì al Cinema Lumiere di Reggio Calabria, e mercoledì al Cinema Vittoria di Locri, per poi uscire con regolare programmazione come nel resto d'Italia dal 18 settembre, distribuito da Good Films. Vincitore di due premi al Festival di Venezia, ora 'Anime Nere', accompagnato dal regista, è al Festival di Toronto. Il film è la storia di una famiglia criminale, vista dall'interno, negli aspetti più emotivi e contraddittori, che si spinge fino agli archetipi della tragedia. In una dimensione sospesa tra l'arcaico e il moderno, si svolge il racconto di tre fratelli, che dall'Olanda e dalla Milano della finanza, sono costretti a tornare, nel paese natale sulle vette selvagge della Calabria per affrontare i nodi irrisolti di un passato che non si riesce a dimenticare. Come nei suoi precedenti film (i pluripremiati e internazionalmente riconosciuti 'Saimir' e 'Il resto della notte') Munzi usa attori professionisti – Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo e con Barbora Bobulova – e non, come Giuseppe Fumo e Pasquale Romeo per la prima volta sullo schermo, scelti tra centinaia di giovani calabresi aspiranti attori che si sono presentati ai provini. Il film è prodotto da Luigi e Olivia Musini per Cinemaundici con Rai Cinema, coprodotto da Babe Films. La fotografia è di Vladan Radovic, la scenografia di Luca Servino, i costumi di Marina Roberti, il montaggio di Cristiano Travaglioli, musiche di Giuliano Taviani; la sceneggiatura è firmata da Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello e Maurizio Braucci con la collaborazione di Gioacchino Criaco.