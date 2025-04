San Luca: dopo lo scioglimento arriva la Commissione antimafia

Dopo lo scioglimento del Comune di San Luca per infiltrazioni mafiose, nominata la triade che guiderà l'ente per 18 mesi

Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale di San Luca, deciso dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo 2025, arriva ora la nomina ufficiale della Commissione straordinaria chiamata a guidare l’ente per i prossimi 18 mesi. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad accertate infiltrazioni mafiose all’interno dell’amministrazione locale.

A firmare il decreto di nomina è stata il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, che ha individuato una terna commissariale composta da:

Antonio Reppucci , prefetto in pensione

, prefetto in pensione Matilde Mulè , viceprefetto

, viceprefetto Rosario Fusaro, dirigente di seconda fascia

Per Rosario Fusaro si tratta di una riconferma: il funzionario è infatti già alla guida del Comune dal 10 giugno 2024, con l’incarico di commissario prefettizio, affidatogli dopo la mancata presentazione di liste elettorali alle amministrative dello scorso maggio.

Lo scioglimento del Comune di San Luca rappresenta un evento grave ma purtroppo non inedito: è il terzo provvedimento di questo tipo negli ultimi 22 anni. Le motivazioni, ancora una volta, sono legate a gravi e comprovate infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle dinamiche politico-amministrative dell’ente.

Il 15 aprile la manifestazione per Corrado Alvaro

In un momento così delicato per la comunità sanluchese, c’è spazio anche per la cultura e la memoria. Il prossimo 15 aprile 2025, nella piazza principale di San Luca, si terrà una manifestazione commemorativa per il 130° anniversario della nascita dello scrittore Corrado Alvaro, uno dei figli più illustri di questo territorio.

L’iniziativa, promossa dal “Comitato 15 aprile”, è un invito aperto a tutta la popolazione calabrese a ritrovarsi nel nome dell’arte, della letteratura e della legalità, rendendo omaggio a una delle penne più importanti del Novecento italiano.

L’appuntamento è per le ore 16:30, in piazza a San Luca, per una giornata di riflessione e condivisione.