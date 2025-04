Reggio, 173 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. Falcomatà: ‘Grati per il servizio che svolgono a tutela dei cittadini’

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte oggi alla cerimonia per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ospitata nell’aula magna dell’Università Mediterranea. Al fianco del Questore Salvatore La Rosa e del Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il primo cittadino ha voluto esprimere profonda gratitudine verso le donne e gli uomini in divisa.

«Un impegno costante a tutela dei cittadini – ha dichiarato Falcomatà – per il mantenimento della legalità e per il contrasto alla criminalità organizzata. Un servizio, come ha ribadito il Questore, che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile anche per chi, come noi, ha l’onore di rappresentare le Istituzioni democraticamente elette».