Villa San Giovanni, studentessa del Liceo Classico selezionata per il ‘Ghislieri Camp’

Anna Sofia Carpinelli, brillante studentessa della 5^ C del Liceo Classico “L. Nostro” di Villa San Giovanni, è stata tra gli otto giovani selezionati a livello nazionale per partecipare al “Ghislieri Camp”, iniziativa di orientamento universitario promossa dal prestigioso Collegio Ghislieri di Pavia tenutasi dal 12 al 14 marzo.

L’evento, riservato a un numero ristretto di eccellenze provenienti dalle Scuole superiori italiane, ha offerto ai partecipanti un’autentica immersione nell’esperienza universitaria e nella vita collegiale, con un programma intensivo di conferenze, lezioni e momenti di confronto con docenti e studenti universitari.

“È stata un’esperienza intensa, formativa e stimolante, che mi ha permesso di immergermi completamente nell’atmosfera accademica, seguita da un senior ghislieriano che mi ha accompagnata nelle varie attività previste ai fini dell’orientamento”, ha dichiarato Anna Carpinelli.

Il programma del Camp, articolato in una intensa tre giorni, ha incluso conferenze come “A new AI international scenario? Asking the right questions” sull’evoluzione dell’Intelligenza artificiale; e il seminario specialistico “Networks and Agent-Based Modelling in Finance”. Non sono mancati corsi di elevato profilo accademico come “L’invecchiamento e il Welfare”. Particolarmente significativa la visita alla Scuola Universitaria Superiore IUSS, durante la quale gli studenti hanno assistito a lezioni d’avanguardia come “La ricerca di vita extraterrestre” e “Rischi ambientali e fiscalità”.

Leggi anche

“Questa esperienza è stata determinante per rafforzare la mia vocazione verso gli studi in Management», ha sottolineato la studentessa. «Il Collegio Ghislieri rappresenta un ambiente accademico di straordinario prestigio e ricchezza culturale. Ciò che mi ha colpito è l’unicità dell’atmosfera collegiale: vedere studenti di discipline così diverse che si supportano reciprocamente in un contesto di eccellenza è stato davvero illuminante”.

La prof.ssa Maristella Spezzano, Dirigente Scolastica del Liceo villese, ha commentato con soddisfazione:

“La partecipazione di Anna al Ghislieri Camp non è solo un suo traguardo personale, ma una testimonianza concreta della qualità formativa del nostro Istituto. Esperienze di questo calibro arricchiscono significativamente il percorso educativo e forniscono ai nostri studenti strumenti preziosi per orientarsi con maggiore consapevolezza verso il loro futuro accademico e professionale”.

Il Collegio Ghislieri, fondato nel 1567, è uno dei collegi di merito più antichi e prestigiosi d’Italia, che ha visto tra i suoi allievi figure di spicco del panorama culturale, scientifico e politico nazionale.

Anna ha concluso ringraziando i suoi docenti: