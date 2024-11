21° anniversario della strage di Nassiriya: commemorazioni a Palmi e Locri

Ricorre oggi il 21esimo anniversario della strage di Nassiriya. Tutta l’Arma dei Carabinieri ricorda con deferente rispetto i militari italiani e i civili, caduti nell’adempimento del proprio dovere.

La tutela della Pace, valore primario che trascende l’ordinamento nazionale, ha visto attivamente impegnate le nostre Forze Armate in numerosi scenari internazionali. L’impegno ha determinato, purtroppo, la perdita di molti militari caduti su vari fronti. Uno degli eventi più tragici si è verificato il 12 novembre 2003 durante la missione “Antica Babilonia” in Iraq, quando un vile attentato terroristico a Nassiriya ha causato la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani (12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili) e 9 iracheni.

A Palmi, presso la sede della Compagnia Carabinieri, si è svolta una solenne cerimonia per ricordare i Caduti di Nassiriya, in particolare il Vice Brigadiere Domenico Intravaia, a cui è stata intitolata la caserma nel maggio 2016.

“I più piccoli hanno voluto rendere omaggio con pensieri e con una strofa dell’Inno d’Italia per onorare le vittime civili e militari, non dimenticando i familiari che continuano a soffrire per la perdita dei propri cari.”