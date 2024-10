Annullata la tappa reggina del concerto di Elisa: ecco le modalità di rimborso

Annullato il concerto di Elisa al PalaCalafiore di Reggio Calabria, previsto per il 6 Dicembre.

In una nota informatica sul sito fepgroup.it le modalità di rimborso del biglietto o,in alternativa,la possibilità di seguire,con lo stesso biglietto, il concerto dell’artista nella tappa di Acireale.

Di seguito la nota:

Vi informiamo che il concerto di ELISA in programma martedì 6 dicembre al PalaCalafiore di Reggio Calabria è stato cancellato a causa di problemi tecnici, logistici e organizzativi.

A titolo assolutamente gratuito, i possessori del biglietto per il concerto di Reggio Calabria potranno usufruire di un servizio “Bus Speciale” che consentirà di assistere al concerto di Elisa in programma al Pal’Art Hotel di Acireale, mercoledì 7 Dicembre 2016, alle condizioni indicate nel regolamento presente sulle FAQ.

Ciò significa che le persone in possesso di un biglietto per il concerto di Reggio Calabria di Elisa “On Tour” potranno recarsi con il “Bus Speciale” al Pal’Art Hotel di Acireale, e potranno regolarmente entrare e assistere allo spettacolo di Acireale.

Il servizio “Bus Speciale” è offerto dall’Organizzatore per un numero adeguato, ma limitato di posti, pertanto deve intendersi salva disponibilità.

Per informazioni in merito AL BUS SPECIALE E alla rilocazione dei biglietti in base al settore: consultare le FAQ.

Per chi non potesse partecipare al concerto di Acireale, sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto acquistato ENTRO E NON OLTRE il 6 Dicembre 2016.

Gli spettatori che volessero richiedere il rimborso dei biglietti acquistati per la data annullata potranno farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati, entro e non oltre il 6 DICEMBRE 2016.

Per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 6 DICEMBRE 2016.

Per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”: Il cliente dovrà spedire i biglietti (sia Supporti Cartacei, sia Card), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre i il 6 DICEMBRE 2016 (per il computo del termine di rimborso farà fede la data di spedizione della raccomandata risultante dal timbro postale) presso: C.a. Divisione Commercio Elettronico, TicketOne S.p.A. , Via Vittor Pisani, 19 – 20124 Milano.