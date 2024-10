Non è l’Arena, anche Giletti torna sul caos sanità in Calabria

Le anticipazioni sul nuovo servizio di "Non è l'Arena' che, dopo l'intervista a Cotticelli, torna ad occuparsi di sanità in Calabria. Ospite Lino Polimeni

Non accenna a placarsi la tempesta politico-mediatica sollevatasi sul caso Cotticelli e la sanità calabrese. Ma chi l’ha gestita in questi anni? E cosa ci aspetta per i prossimi mesi?

Anticipazioni ‘Non è l’Arena’ sul caso sanità in Calabria

Servizi, filmati e immagini realizzate dalla squadra di “Non è L’Arena” condurranno gli italiani a scoprire cosa si cela dietro la sanità in Calabria.

Infine il caso di Consolato Campolo, il dirigente che guidava una task force per eliminare gli sprechi nell’azienda sanitaria reggina, morto in circostanze misteriose.

Ospiti di Non è l’Arena: Pierpaolo Sileri, Lino Polimeni, Massimo Scura e Gaetano Pecoraro.

In un post pubblicato sulla pagina Facebook del programma tv di La 7, si legge:

“Stasera continuiamo a seguire l’emergenza Covid 19 e ad occuparci della situazione in Calabria: Daniele Bonistalli è andato all’Ospedale San Francesco di Paola, dove c’è un nuovo reparto di terapia intensiva praticamente pronto, ma ancora chiuso mentre a Cosenza mancano i posti letto e l’attesa per un ricovero sta diventando drammatica.

Dalle 20.35 su La7″.

