Caso Cotticelli, l’ira di Polimeni a La7: ‘Deve chiedere scusa ai calabresi!’ – VIDEO

C’era anche Lino Polimeni ospite di Massimo Giletti, ieri sera, a ‘Non è l’Arena‘. Durante l’intervista in esclusiva all’ex commissario alla sanità calabrese Saverio Cotticelli, il giornalista calabrese, popolare conduttore catanzarese, è intervenuto ai microfoni di La7.

“Massimo se me lo passi e me lo fai guardare in faccia al generale – esordisce così Polimeni, letteralmente infuriato davanti all’ex commissario – Generale mi guardi in faccia. Sa Chi sono io? Quello che durante il periodo di marzo la chiamava quando morivano gli anziani in una clinica di Chiaravalle. Chiamavamo lei e Belcastro e lei non ha mai risposto al telefono. Deve chiedere scusa ai calabresi, chieda scusa!”