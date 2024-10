Cotticelli a La7: ‘Chiedo scusa ai calabresi, ma ho dato l’anima per questa terra’

Saverio Cotticelli è stato ospite di "Non è l'Arena", programma condotto da Massimo Giletti in onda su La7.

Saverio Cotticelli è stato ospite di “Non è l’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti in onda su La7. L’ex Commissario della Sanità Calabrese ha raccontato in un primo momento la sua verità in merito all’intervista-scandalo andata in onda su Rai3.

Successivamente il tema trattato è stato quello legato ai posti di Terapia Intensiva presenti attualmente in Calabria. Si è provato a fare chiarezza sui numeri, mai scontati. Tra un tira-molla e qualche incertezza c’è stata la risposta.

Leggi anche

I POSTI DI TERAPIA INTENSIVA PRESENTI IN CALABRIA

“Il Ministero -ha affermato Spirlì– ha autorizzato il sistema da me elaborato che comprende +134 posti di Terapia Intensiva nel territorio calabrese. Successivamente, la palla passa ad Arcuri. Oggi sono presenti 146 posti disponibili (su 300 previsti, e per questo la Calabria è inserita nelle zone rosse ndr.). Il piano Covid è stato fatto per il potenziamento della rete ospedaliera e la rete territoriale. Io devo chiedere scusa ai calabresi? Non lo consento.”

LE SCUSE AI CALABRESI

“Chiedo scusa a tutti i calabresi. Ma sappiano che ho dato l’anima. Ho il cuore pulito. Permettetemi di ringraziare i sindacati, che sono delle forze vive ai quali mi sono appoggiato troppo tardi. Chiedo scusa anche a loro. Ho dato la mia vita alla Calabria.”

LA COLPA E’ DEL GOVERNO