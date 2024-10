Chi è Giuseppe Zuccatelli? Il nuovo Commissario per il piano di rientro sanitario in Calabria

Alla scoperta di Giuseppe Zuccatelli. Il nuovo Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario in Calabria ed emergenza Covid-19

Nato a Ferrara il 14 luglio del 1944, vanta una lunga esperienza nell’ambito della sanità. Giuseppe Zuccatelli è il nuovo Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario della regione Calabria.

IN CALABRIA DALLO SCORSO DICEMBRE

Nel mese di dicembre scorso, Zuccatelli è stato nominato Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e dell’azienda universitaria Mater Domini di Catanzaro.

Proprio nelle ultime ore è stato promotore di iniziative a Catanzaro nel contrasto al Covid, facendosi addirittura portavoce dell’apertura di nuovi posti letto.

CHI E’ GIUSEPPE ZUCCATELLI

Laureato in medicina con specializzazione in igiene e medicina preventiva, oltre al ruolo di sub commissario alla Sanità della Regione Campania ricoperto tra il 27 ottobre 2009 e il 20 febbraio 2011, è stato anche amministratore straordinario dell’azienda sanitaria di Ferrara (1991-1993) e per otto anni direttore generale della Usl di Cesena (1994-2002).

Dal 2002 è approdato invece in Regione Marche dove ha ricoperto vari incarichi dirigenziali nell’ambito della sanità, tra cui quello di Direttore generale dell’assessorato alla Sanità della Regione. Inoltre, per dieci anni è stato docente a contratto presso la scuola di specializzazione dell’Università di Ferrara ed è esperto nell’ambito del Sistema Nazionale di Verifica e Controllo sull’Assistenza Sanitaria.

Un curriculum che in pochi possono vantare, è un biglietto da visita importante. Di seguito il file per scaricare e consultare il documento.

