Il Consiglio dei ministri ha deciso: sarà Zuccatelli il successore di Cotticelli

Sarà Giuseppe Zuccatelli il nuovo Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario in Calabria. Lo ha deciso questa sera il Consiglio dei ministri che si è riunito d’urgenza. Per effetto del nuovo Decreto Calabria, il successore di Cotticelli avrà poteri notevolmente ampliati rispetto al predecessore.

ESPERTO DI MANAGERIALITA’ SANITARIA

Zuccatelli è un esperto di managerialità sanitaria. Per un breve periodo ha guidato da commissario l’Asp di Cosenza. Nelle ultime ore è promotore di iniziative a Catanzaro nel contrasto al Covid, facendosi portavoce dell’apertura di nuovi posti letto.