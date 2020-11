Figuraccia di Cotticelli a Titolo V. non conosce nemmeno il numero di posti di terapia intensiva in Calabria

Perchè la Calabria è zona rossa? Che sia a causa di una cattiva gestione della sanità e non per il Covid è ormai notizia nota.

Ma ciò che fa più rabbrividire sono le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Cotticelli ai microfoni di Rai 3.

Nella serata di ieri, venerdì 6 novembre, è andata in onda su Rai 3 un servizio della trasmissione Titolo Quinto con l'intervista al Commissario ad acta Generale Saverio Cotticelli riguardante l'emergenza sanitaria in Calabria.

La trasmissione Rai ha lasciato molto spazio alla regione meridionale grazie anche all'intervento del Vice Ministro della Salute, Sileri e del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

"La sanità calabrese è commissariata da quasi 11 anni - ha detto il Generale al giornalista come quasi fosse una novità assoluta. I numeri non dovrebbe essere così preoccupanti da istituire la zona rossa. Per ora, non mi pare che ci sia questo problema numerico".